Daniel Noboa sobre la Cárcel del Encuentro: 'la cárcel no está al 100%, pero está del 35% al 40%'

El presidente Daniel Noboa habló sobre el traslado de reos a la Cárcel del Encuentro.

El presidente Daniel Noboa reconoció este 12 de noviembre del 2025 que se ha traslado a más de 400 reos a la Cárcel del Encuentro a pesar de que solo tiene un avance en su construcción de entre el 35 % y 40%. Así lo admitió el Primer Mandatario en entrevista con radio Sucre en Guayaquil.

“La cárcel no está al 100%, pero ya está al 35 al 40%. En dos semanas estará al 80%. Era urgente. Quieren matar la mayor cantidad de gente para decir que este gobierno fracasa nos tocó adelantarnos (a reubicar presos)”, dijo Noboa, sobre traslado de reos a Cárcel del Encuentro.

Noboa admitió que el traslado de los presos también se adelantó ante la cercanía de la consulta popular y el referéndum, que se realizará el próximo domingo 16 de noviembre del 2025.

“Era urgente, viendo lo alterados que están, porque está ganando el Sí y quieren hacer relajo y quieren matar a la mayor cantidad de gente, para decir que este Gobierno fracasa”, manifestó el jefe de Estado.

Según Noboa, se tomó la decisión de trasladar a los presos más peligrosos, “principalmente a los más malos, los que desde la cárcel se pasaban organizando asesinato, sicariato”.

En la misma entrevista, Noboa anunció que en los próximos meses se iniciará la construcción de otra prisión, cerca de la Cárcel del Encuentro, que será de mediana seguridad y tendrá una capacidad para 15 000 personas.

Esta medida tiene como objetivo solucionar el hacinamiento penitenciario, que actualmente bordea los 7 000 detenidos. También se trabajará en la infraestructura de las cárceles que siguen en operación, una de estas será La Roca, ubicada en Guayaquil, la cual fue vaciada totalmente para iniciar los trabajos.