Agente de tránsito de Guayaquil fue aprehendido con arma y documentos vehiculares falsos

La Policía encontró decenas de placas y documentos vehiculares falsos en una casa de Guayaquil

Un funcionario de la Agencia de Tránsito Municipal de Guayaquil (ATM) fue aprehendido por los delitos de tenencia y porte de armas de fuego, falsificación y uso de documento falso.

La Policía Nacional allanó una vivienda en el sector Cristo del Consuelo, sur de Guayaquil, la mañana de este miércoles 13 de agosto del 2025. En el lugar se detuvo al agente de tránsito con varios documentos vehiculares falsos.

En el inmueble se encontró un arma de fuego, municiones, 20 placas vehiculares y 170 papeles con características similares a los utilizados en la revisión vehicular y matriculación con sellos de siete cantones

De acuerdo a la información policial, los documentos vehiculares están vinculados a Balzar, Chone, Quito, Bucay, Naranjal, Tosagua y Salitre. También, en su poder encontraron cédulas, licencias y comprobantes de depósito de personas que accedían a estos servicios irregulares.

Todas las evidencias de este delito se encontraban empaquetadas. En las imágenes se observa múltiples placas almacenadas en fundas y cartones, junto a municiones y un arma de fuego.

'Sanción con todo el rigor de la ley'

Luego de la detención, la ATM aclaró que los agentes civiles de tránsito no tienen participación en el proceso de Revisión Técnica Vehicular (RTV) porque este servicio está a cargo de la empresa concesionada SGS.

Además, la entidad municipal aseguró que colaborará con las investigaciones para que se sancione al agente con todo el rigor de la ley.

"Continuaremos golpeando las estructuras de económicas criminales de los grandes municipios que se golpean el pecho diciendo que son paradigma de honestidad. Cero impunidad para todos los delincuentes", señaló John Reimberg, ministro del Interior.

Por su lado, el alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, en su enlace radial enfatizó que no le encontraron papeles de la ATM, pero si de otros cantones, incluido Quito.

“Tenía documentos de otros cantones, hasta de Quito, cero de la ATM, cero. Vamos a ser implacables con este tipo de actos, y que pongan la cara del delincuente”, sostuvo el alcalde.

También, Alvarez ratificó su apoyo al gerente de la ATM para "poner mano dura" y recordó que estos casos permiten abrir procesos administrativos para depurar la institución.