Hallan un hombre muerto en la av. 6 de diciembre, a la altura del túnel Guayasamín

El cuerpo de un hombre de aproximadamente 30 años fue hallado sin vida en la av. 6 de Diciembre.

El cuerpo de un hombre sin vida fue hallado en la av. 6 de Diciembre, a la altura del ingreso al túnel Guayasamín, en el norte de Quito, la mañana de este jueves 16 de abril del 2026.

Según información preliminar, el hombre, de aproximadamente 30 años, fue atropellado. El cuerpo se encontró en carril exclusivo de la Ecovía. Las autoridades cerraron la vía por un lapso de tres horas aproximadamente.

Byron Flores, comandante del Distrito Eugenio Espejo, indicó que personal de la Policía Nacional recibió la alerta pasadas las 04:00.

El oficial descartó que se trate de una muerta violenta, ya que el hombre contaba con todas sus pertenencias y no presentaba signos de agresiones.

Investigan atropellamiento

Personal de Criminalística llegó al lugar para realizar el levantamiento del cuerpo. Flores indicó que tras revisar las cámaras de seguridad de la zona muestran que el hombre deambulaba por la zona desde las 03:00, aproximadamente.

La primera hipótesis de la Policía Nacional es que el hombre fue atropellado. Tras el levantamiento del cuerpo se realizarán las investigaciones para dar con los responsables.