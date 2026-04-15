Niña de tres años muere por golpes; madre y su pareja detenidos en Ibarra

Una niña de tres años murió golpeada en Ibarra y la Policía detuvo a su madre y pareja.

¡Conmoción en Ecuador! Una niña de tres años falleció con signos de violencia intrafamiliar en Ibarra, provincia de Imbabura, según informó la Policía Nacional este miércoles 15 de abril de 2026.

Según la Policía, un equipo acudió ante una alerta del Servicio Integrado de Seguridad ECU911, luego de verificar que la menor murió a caussa de agresiones físicas.

La niña fue llevada a una casa de salud el martes, pero allí solo se confirmó su muerte. Al sitio llegó personal de la Dinased, quien halló lesiones en el cuerpo de la niña, presuntamente ocasionadas con objetos contundentes.

El protocolo investigativo de la Policía Nacional determinó que "la menor habría sido víctima de constantes actos de violencia intrafamiliar".

En un operativo las autoridades aprehendieron a la madre de la niña y a su conviviente, a quienes se señala como los presuntos responsables de la muerte de la pequeña de tres años.

Además, la Policía agregó que se levantaron indicios vinculantes al hecho, pero no detalló de qué se trata.

Los detenidos fueron identificados como Valentina CH. y Bryan T.