Conmoción por ataque armado al interior de un centro comercial en Daule, provincia de Guayas

Un ataque armado en un centro comercial de Daule se registró la tarde de este miércoles.

Hay conmoción en Daule. La tarde de este miércoles 8 de octubre de 2025 se registró un ataque armado al interior de un centro comercial.

A plena luz del día hombres armados persiguieron a otro hasta dispararle y dejarlo herido.

La víctima corrió en el interior del centro comercial Riocentro El Dorado e intentó refugiarse en una tienda de ropa deportiva.

Los atacantes huyeron y el hombre fue rescatado por paramédicos que lo sacaron del centro comercial en una camilla.

La alerta ingresó al Servicio Integrado de Seguridad ECU911 alrededor de las 13:41. La Policía Nacional acudió al sitio para resguardar la escena.

La investigación se inició y las autoridades buscan a los atacantes y las causas del crimen.

En enero un guardia de seguridad del mismo centro comercial murió en un intento de robo. Hombres armados ingresaron a robar en al menos dos ocasiones en este año.