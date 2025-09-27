Sin víctimas tras la explosión de un carro bomba frente a la cárcel Regional de Guayaquil

La explosión de un vehículo se registró la noche del viernes 26 de septiembre del 2025, en los exteriores del centro carcelario de Guayaquil.Fotos: Alejandro Baque/API

El Servicio Nacional de Atención Integral a personas adultas y adolescentes (SNAI) confirmó este sábado 27 de septiembre del 2025 que no se registraron víctimas tras la explosión de un carro bomba frente a la puerta principal de la cárcel Regional de Guayaquil, una de las prisiones más grandes de Ecuador.

"No se han reportado fallecidos ni heridos, ni en la población penitenciaria, ni en el personal de las instituciones. Tampoco se han registrado fugas. Los hechos están aún en investigación", señaló el SNAI.

La explosión se produjo alrededor de las 20:15 del viernes 26 de septiembre, y quedó registrada en una cámara de vigilancia situada frente al acceso principal a la Cárcel Regional de Guayaquil que incluso captó la huida del conductor que dejó el carro bomba.

En estas imágenes se observa cómo una camioneta todoterreno llega a los exteriores de la entrada de la prisión en dirección contraria y, a escasos metros de la puerta, se produce una súbita explosión que parece sorprender, incluso, al conductor, quien salta del vehículo todavía en marcha.

El hombre, que lleva una gorra blanca, cae al suelo y lograr levantarse para huir, corre hacia el otro lado de la carretera mientras el automóvil comienza a arder en llamas.

En ese momento los exteriores de la Cárcel Regional de Guayaquil lucían sin vigilancia exterior alguna, cuando de costumbre suelen estar fuertemente resguardados de policías y militares, quienes impiden que los vehículos se detengan frente a la cárcel.

Tampoco las llamas parecen generar algún tipo de alerta desde el interior de la cárcel, sin que se observe a nadie advertir la emergencia durante los más de 90 segundos que el vehículo arde en llamas hasta producirse una explosión de grandes dimensiones que destroza el automóvil.

Tras el estallido principal, los pedazos del vehículo quedan ardiendo en al menos veinte metros a la redonda, mientras el tráfico de la vía a Daule donde se ubica la cárcel sigue transitando en todo momento.