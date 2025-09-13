Masacre en Santo Domingo: varios hombres vestidos de militares atacaron un billar

Miembros del Bloque de Seguridad acudieron al lugar del ataque en busca de los responsables.

Varios hombres vestidos como militares atacaron a otros que se encontraban al interior de un billar en la cooperativa Cristo Vive, en el sur de Santo Domingo, la noche del viernes 12 de septiembre de 2025.

Los armados ingresaron con armas largas y dispararon a diestra y siniestra contra quienes se encontraban en el establecimiento.

Siete personas murieron a causa de los disparos. Otras tres resultaron heridas y fueron trasladadas a casas de salud para recibir atención especializada.

El ataque ocurrió durante un Live de Tik Tok. Las dantescas imágenes muestran varios hombres muertos en el sitio luego de los disparos.

Durante la transmisión se observa a los atacantes vestidos de militares y usando chalecos antibalas de color beige.

La escena fue resguardada por agentes de Criminalística, Dinased y Fuerzas Armadas. Miembros del Bloque de Seguridad llegaron a la ciudad para buscar a los responsables de la masacre.

Este es el segundo ataque armado de esta magnitud en esa provincia en menos de un mes. El 17 de agosto hombres armados acabaron con la vida de otras siete personas también en un billar.