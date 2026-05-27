Tres ataques armados dejaron dos muertos y un herido en Esmeraldas

Agentes de invertigación acudieron a la escena del crimen para recopilar indicios.

La tarde y noche del sábado 26 de mayo de 2026, se registraron tres ataques con armas de fuego en Esmeraldas.

El primer hecho, que sucedió en el sector de Cupa, en Quinindé, dejó como saldo el primer fallecido.

Moradores alertaron de varios disparos por parte de hombres que se movilizaban en una motocicleta.

De acuerdo con información de la Policía, el ataque sucedió aproximadamente a las 18:30.

El segundo ataque sucedió en el sector de Vuelta Larga, al sur de Esmeraldas, cerca de las 22:00.

Nuevamente sujetos en motocileta dispararon contra un hombre que se encontraba en una licorería.

De acuerdo con la información policial, la víctima sería el dueño del negocio quien resultó gravemente herido.

Un segundo fallecido se registró la misma noche en el barrio 12 de febrero. Este hecho registró una persona fallecida y otra herida por impactos de bala.

Según la Policía, familiares del fallecido habrían impedido el procedimiento legal de levantamiento del cadáver, retirando el cuerpo del sitio envuelto en una sábana.