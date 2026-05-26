Seis personas fueron asesinadas y calcinadas en una vivienda en Pedernales, Manabí

Los familiares velan los restos de las seis personas asesinadas en una localidad rural de Pedernales, en Manabí, este 26 de mayo de 2026.

Un nuevo hecho violento sacude a Manabí. Un asesinato múltiple ocurrió al cierre del feriado por el 24 de Mayo en Pedernales.

Seis adultos fueron asesinados y calcinados por desconocidos en Guacucal, zona rural remota y de difícil acceso, cerca a los límites entre Manabí y Esmeraldas.

Información preliminar da cuenta de un grupo de sujetos armados que interceptó a las víctimas, las ejecutó y posteriormente metió los cuerpos a una vivienda a la que prendieron fuego.

El hecho se registró la madrugada del 25 de mayo en un sector, ubicado a unas cinco horas del centro urbano de Pedernales.

Familiares no permitieron peritajes

Tras el suceso, que enluta a Pedernales, el crimen no ha sido esclarecido. Es que los familiares acudieron a la propiedad destruida por las llamas a sacar los restos en sacos.

Los parientes no permitieron a las autoridades realizar peritajes ni investigaciones, por lo que aún no se conoce el móvil del asesinato.

Posteriormente, se difundió en redes sociales imágenes del velatorio de las seis víctimas.

Manabí suma casi 200 muertes violentas en lo que va de 2026, 41 de ellas solo en este mes de mayo.