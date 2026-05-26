Atrapan a presunto líder de Los Tiguerones, con droga y cartuchos en Esmeraldas

Alias 'Juancho' fue detenido con drogas y armas en Esmeraldas.

Uno de los presuntos líderes de Los Tiguerones fue aprehendido mientras se trasladaba portando droga y cartuchos en Esmeraldas.

La Policía informó que el operativo se realizó en el sector de la 20 de Junio, al sur de la ciudad.

Autoridades encontraron diferentes drogas

El presunto delincuente, conocido como Alias 'Juancho', fue intercepatado mientras se movilizaba en una motocicleta.

Los uniformados indicaron que se encontró 12 cartuchos de diferentes calibres, 47 gramos de marihuana y dos gramos de clorhidrato de cocaína.