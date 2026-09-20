Capturan a alias ‘La Muerte’, presunto miembro de Los Lobos que grababa sus crímenes

Alias "La Muerte", presunto miembro de Los Lobos, fue detenido este domingo 20 de septiembre de 2026 en el cantón Naranjal, así lo confirmó el Ejército Ecuatoriano, a través de su cuenta de X.

Los operativos que se realizan en varias provincias del país y la información de Inteligencia Militar permitió ubicar a Hermes R. Ponce F., de nacionalidad venezolana, quien sería sicario del Grupo de Delincuencia Organizada (GDO).

En el allanamiento, las autoridades encontraron un teléfono celular donde se almacenaban "videos de personas cavando huecos y posterior agresión y desmembramiento de una persona para luego enterrarla en una zona bananera", precisó el Ejército.

Según los informes de inteligencia, "el aprehendido sería un presunto brazo armado de esta estructura delictiva en Naranjal y estaría relacionado con actividades ilícitas como secuestro, sicariato, extorsión, asesinato e intimidación".

El material encontrado será entregado como evidencias a las autoridades correspondientes para determinar la responsabilidad de las personas involucradas en los diferentes crímenes.