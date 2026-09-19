Capturan a alias ‘Negro Félix’, señalado como cabecilla de Los Choneros en El Oro

Alias ​​'Negro Félix', señalado por el ministro de Defensa como cabecilla de Los Choneros en El Oro, fue capturado durante un operativo militar en Machala.

Las Fuerzas Armadas capturaron en Machala a Miguel Ángel Quiñónez Camacho, alias ‘Negro Félix’, a quien el ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, señaló como principal cabecilla de Los Choneros en El Oro.

Según la información difundida por Loffredo, el detenido estaría vinculado con actividades criminales como asesinato, extorsión, narcotráfico y robos a pescadores y camaroneras. Estas actividades habrían formado parte de las economías ilícitas que, de acuerdo con Inteligencia Militar, controlaba en la provincia.

Fue detenido en El Coco

La captura se realizó en el sector El Coco, en Machala, durante una operación sustentada en información de Inteligencia Militar.

El ministro aseguró que alias ‘Negro Félix’ registra antecedentes penales por asesinato, robo y delitos relacionados con drogas.

Durante el operativo, los militares encontraron cuatro cargas explosivas cebadas, municiones y presuntas sustancias sujetas a fiscalización.

Loffredo indicó que el detenido será puesto a órdenes de las autoridades competentes para continuar con el proceso judicial correspondiente.

Como antecedente, registros públicos muestran que un hombre identificado con el mismo alias ya había sido detenido en 2023 en el sector El Coco, durante operativos contra estructuras vinculadas a Los Choneros en Puerto Bolívar.