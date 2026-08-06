Capturan al presunto asesino de una guía penitenciaria en Riobamba

Instante en que el presunto sospechoso de una guía penitenciaria es detenido en Riobamba, Chimborazo, el 6 de agosto de 2026.

La madrugada de este jueves 6 de agosto de 2026, la Policía Nacional y la Fiscalía capturaron en Riobamba a un hombre señalado como el presunto responsable del asesinato de Nayla Galarza, guía penitenciaria que fue atacada a tiros el pasado 12 de junio cuando regresaba a su vivienda tras finalizar su jornada laboral en el Centro de Privación de Libertad Chimborazo.

La captura se realizó en una vivienda en Riobamba

Según información de la Fiscalía, el sospechoso fue localizado durante un allanamiento ejecutado en un inmueble de la capital chimboracense. El hombre tenía una orden de detención para la formulación de cargos por el presunto asesinato de la agente penitenciaria.

Durante el operativo, las autoridades incautaron un arma de fuego, teléfonos celulares, droga y un vehículo, evidencias que ahora serán incorporadas en la investigación para esclarecer el crimen y determinar la posible participación de otras personas. La situación jurídica del detenido se resolverá en las próximas horas.

Un crimen que conmocionó a Riobamba

Nayla Galarza fue asesinada la mañana del 12 de junio de 2026, cuando salía de su turno como guía penitenciaria. De acuerdo con las investigaciones, dos hombres que se movilizaban en una motocicleta la interceptaron a pocos metros de su domicilio y uno de ellos le disparó en repetidas ocasiones. En la escena del crimen se levantaron al menos diez indicios balísticos y, posteriormente, la Policía halló incinerada la motocicleta utilizada por los atacantes.

Persisten los ataques contra funcionarios penitenciarios

El asesinato de Galarza se suma a otros hechos violentos registrados contra funcionarios del sistema penitenciario ecuatoriano. El Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de la Libertad (SNAI) ha señalado anteriormente que este tipo de ataques responderían a represalias de estructuras criminales frente a decisiones adoptadas dentro de las cárceles, como el traslado de personas privadas de libertad.