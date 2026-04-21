Manabí: Segundo guía penitenciario asesinado en menos de una semana en Bahía

Un guía penitenciario fue asesinado frente a la cárcel de Bahía de Caráquez.

Un guía penitenciario fue asesinado frente a la cárcel de Bahía de Caráquez, en la provincia de Manabí, la mañana de este martes 21 de abril de 2026.

Según información preliminar difundida por medios locales, el hombre fue interceptado por desconocidos y terminó acribillado en la vía pública.

Tras la alerta, la Policía Nacional acordonó la escena para levantar indicios y el cadáver para los respectivos trámites. Extraoficialmente se conoce que el hombre recibió al menos cinco disparos antes de morir.

De acuerdo con el parte policial al que tuvo acceso Teleamazonas.com, el hombre fue identificado como Cristhian Fabián Vaca Toaquiza, de 31 años y sin antecedentes penales.

El agente estaba llegando al centro penitenciario en un vehículo del SNAI cuando hombres desconocidos dispararon desde una camioneta de color vino con vidrios polarizados y sin placas, según el parte.

Mientras tanto, las autoridades emprendieron labores de investigación para dar con los autores del crimen y determinar las causas del mismo.

Este es el segundo caso de un guía penitenciaro de esa prisión asesinado en menos de una semana. El sábado 18 de abril de 2026 otro agente fue acribillado mientras se movilizaba en su vehículo en la vía que conecta San Vicente con Chone.

Manabí permanece bajo estado de excepción desde el 2 de abril y tendrá un toque de queda nocturno del 3 al 18 de mayo ante la creciente ola de violencia que atraviesa la provincia.