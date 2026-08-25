Capturan en La Maná a alias 'Caballo', operador financiero de la Mafia Albanesa en Ecuador.

En un operativo conjunto entre el Bloque de Seguridad y el Centro Nacional de Inteligencia, las autoridades capturaron a Pablo H., alias 'Caballo' , en el cantón La Maná, provincia de Cotopaxi.

El detenido es señalado como el presunto operador financiero de la Mafia Albanesa en Ecuador, según confirmó el Ministerio de Defensa este martes 25 de agosto de 2026.

Capturan en La Maná a alias 'Caballo', operador financiero de la Mafia Albanesa en Ecuador.

Enlace clave entre Los Choneros y la Mafia Albanesa

De acuerdo con la información oficial, alias 'Caballo' mantenía un vínculo directo con la estructura criminal Los Choneros .

Su función principal en la organización habría sido actuar como nexo y articulador de recursos entre la banda local y la red transnacional de la Mafia Albanesa.

Capturan en La Maná a alias 'Caballo', operador financiero de la Mafia Albanesa en Ecuador.

Golpe a las estructuras económicas del narcotráfico

Las investigaciones señalan que Pablo H. coordinaba la logística financiera y los pagos derivados de las operaciones de narcotráfico a gran escala en el país.

El Ministerio de Defensa enfatizó que esta intervención busca asestar un impacto directo a las finanzas de los grupos de crimen organizado transnacional para debilitar su capacidad operativa.