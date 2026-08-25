Detienen a sospechoso de femicidio en la Terminal Terrestre de Guayaquil

Detienen a sospechoso de feminidio en la Terminal Terrestre de Guayaquil.

La Policía Nacional capturó en Guayaquil a José F., presunto autor del feminidio de su exconviviente , una mujer de 30 años de edad.

El crimen se registró tras una acalorada discusión en el sector de Nueva Prosperina, en el noroeste de la urbe.

Según las investigaciones preliminares, la víctima fue atacada con un arma de fuego, lo que le provocó la muerte.

Captura en el ingreso a la terminal

Tras el crimen, agentes policiales desplegaron un operativo de localización y búsqueda. El sospechoso fue interceptado en el ingreso a la Terminal Terrestre de Guayaquil, cuando pretendía huir de la ciudad para evadir a la justicia.

Durante el procedimiento de aprehensión, las autoridades recopilaron varios indicios vinculados al hecho:

Vehículo: Una motocicleta.

Una motocicleta. Dispositivos: Teléfonos móviles.

Teléfonos móviles. Evidencias adicionales: Prendas de vestir y un casco.

Puesto a órdenes de la justicia

El detenido fue trasladado a la Unidad de Flagrancia para ser puesto a órdenes de la Fiscalía General del Estado. Las autoridades ratificaron que continuarán los operativos para evitar que los hechos de violencia contra las mujeres queden en la impunidad.