Conmoción en Esmeraldas por el asesinato del jugador Jonathan González del 22 de Julio

El futbolista ecuatoriano, Jonathan González, de 31 años y actual jugador del club 22 de Julio FC de la Segunda Categoría de Esmeraldas, fue asesinado este viernes 19 de septiembre de 2025 en un hecho violento. El crimen causó consternación en el ámbito deportivo.

González, conocido como 'Speedy', nació en el cantón Quinindé, provincia de Esmeraldas. Debutó profesionalmente con Independiente del Valle y donde tuvo minutos en el fútbol profesional. Luego formó parte de Liga de Quito, León de México, Dorados de Sinaloa, entre otros equipos nacionales e internacionales.

IDV fue uno de los primeros clubes en publicar las condolencias a los familiares del jugador. El club 22 de Julio FC, de la Segunda Categoría de Esmeraldas, donde jugaba actualmente, no ha emitido hasta el momento un pronunciamiento formal.

En redes sociales circula una foto del jugador sobre un sillón, ya sin vida, aunque las autoridades aún no han dado detalles oficiales sobre los responsables ni el móvil del crimen.

El crimen ocurre en un contexto marcado por el aumento de la violencia en Esmeraldas, provinciade hechos delictivos y asesinatos asociados a conflictos entre grupos criminales organizados.