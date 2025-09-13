Leandro Yépez, jugador del Exapromo Costa, muere luego de ataque armado en Manta

Leandro Yépez, jugador del equipo Exapromo Costa FC, falleció el viernes 12 de septiembre de 2025 luego de resultar herido en un ataque armado en un hostal de Manta el pasado miércoles.

Yépez es el segundo futbolista de ese equipo que muere producto del ataque armado en la residencia donde se hospedaba el equipo manabita.

"Con profundo dolor, la familia de Exapromo Costa FC, comunica el sensible fallecimiento de nuestro jugador Leandro Yépez. Acompañamos en este momento de tristeza a su familia, amigos y compañeros, elevando nuestras oraciones por su descanso eterno. El fútbol está de luto", escribió el club de la Segunda Categoría de Manabí.

El primer fallecido confirmado por ese ataque armado fue Maicol Valencia, jugador del mismo equipo. El conjunto manabita tenía previsto medirse al Deportivo Quito en el estadio Jocay de Manta al mediodía del sábado.

El cuadro de Exapromo Costa recalcó que los futbolistas fueron víctimas de "una situación colateral" en el ataque armado que cobró la vida de otras tres personas.

El ataque armado se registró alrededor de las 22:00 del miércoles 10 de septiembre de 2025. En el lugar fallecieron cuatro personas y dos resultaron heridas. Yépez es la quinta víctima fatal del ataque.