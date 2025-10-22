Conmoción en Esmeraldas tras ataque armado de un guardia de seguridad en una Universidad

Los ventanales de la Universidad quedaron destrozados debido al impacto de las balas.

Un nuevo hecho violento conmociona la provincia de Esmeraldas. Un guardia de seguridad fue víctima de un ataque armado la noche del martes 22 de octubre del 2025 al interior de la Universidad Luis Vargas Torres.

Se trata de Yandri Altafuya, de 28 años, que se desempeñaba como guardia de seguridad al interior del centro educativo. Se conoce que los hombres armados ingresaron a la Universidad y se dirigieron inmediatamente a la garita y abrieron fuego a quemarropa.

Según testimonios de las personas que se encontraban en el sitio, el guardia murió al instante y su cuerpo quedó tendido en el piso de la garita. Personal de Criminalística llegó al lugar para levantar el cadáver.

La Universidad no se ha pronunciado sobre este hecho violento. Mientras tanto, las autoridades investigan el móvil del crimen.