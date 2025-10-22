Seis detenidos en operativo por presunta asociación ilícita en las oficinas de la ATM, en Guayaquil

La Policía Nacional y la Fiscalía General del Estado allanaron las oficinas de la Autoridad de Tránsito Municipal (ATM) de Guayaquil la madrugada de este miércoles 22 de octubre del 2025 en el marco de una investigación por presunta asociación ilícita.

En el operativo se realizaron nueve allanamientos en distintos puntos de la ciudad para desarticular una red de corrupción que operaría en la ATM. El objetivo es recabar indicios en las instalaciones de la entidad, ubicada en el sector de La Florida, en el norte de Guayaquil.

Seis personas fueron detenidas: dos agentes de tránsito, la procuradora, dos exabogados de la ATM y un hombre que se hacía pasar por un abogado para estafar a las personas, indicó el ministro del Interior, Jhon Reimberg.

Todos son acusados de distintos delitos como falsificación de documentos, tráfico de influencias, cohecho, incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente, falsificación de emisión de matrículas de distintos cantones, dijo el Ministro en declaraciones a la prensa.

Según las primeras investigaciones, la Procuradora recibió fuertes sumas de dinero para dejar en libertad a conductores que iban a ser sancionados. El reporte de la Policía Nacional indica que algunos de ellos tienen relación directa con grupos de delincuencia organizada.

"Fui claro y se lo he dicho a los municipios e incluyo al Municipio de Guayaquil: no tienen capacidad de administrar una agencia de tránsito, no tienen el control. Aquí está entregado a un grupo criminal", dijo Reimberg.

En la casa de uno de los agentes se halló varias matrículas de vehículos pertenecientes a otros cantones, así como teléfonos celulares escondidos en los techos de la vivienda.

El operativo arrancó cerca de la 01:00. Personal de la Policía Nacional permanece en el sitio para recabar documentos. Aseguran que hay más personas involucradas en esta presunta red de corrupción.

Este operativo se realiza cuatro meses después de que la Policía Nacional inició una serie de allanamientos en agencias de tránsito en otras ciudades como Manta.

Modus operandi de la banda

De acuerdo con el Ministro del Interior, los integrantes de este grupo delictivo falsificaban documentos para evitar que los conductores que cometían infracciones sean sancionados, a cambio de cobrar altas sumas de dinero.

Si eran llevados hacia un juez, no eran trasladados a prisión, sino que falsificaban boletas de excarcelación o los trasladan al centro de retención de la ATM, o a clínicas cobrando altas sumas de dinero a las víctimas.