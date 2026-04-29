Estudiantes ecuatorianos ganan tres premios en competencia internacional de inglés

Un grupo de estudiantes logró el primer lugar en la competencia internacional “World Language Explorer”, organizada por Oxford International

Ocho estudiantes ecuatorianos ganaron el primer lugar en la competencia internacional World Language Explorer, destacándose por su nivel académico, creatividad y dominio del idioma inglés.

El concurso se desarrolló en Inglaterra entre el 1 el 15 de abril, y fue organizado por Oxford International.

El evento reunió a jóvenes de diversos países como Portugal, Rusia, Turquía, México, Brasil y Ecuador en un entorno académico donde el idioma inglés fue el eje central para la interacción, el aprendizaje y la evaluación.

La delegación ecuatoriana estuvo conformada por ocho estudiantes: Carlos Rodríguez, Kevin Morán, Bianca Mena, Emilio Paredes, Zahir Rocha (obtuvo un reconocimiento como el estudiante más solidario), Dariel Ushca, Danna López y Thomás Tapia, de noveno de educación básica hasta tercero de bachillerato de la Unidad Educativa Eight Academy.

Primer lugar en reto de arte

Uno de los logros más destacados fue el primer lugar en el Art Challenge. En esta prueba, los estudiantes debían crear en 45 minutos una propuesta que representara a su país y luego exponerla en inglés.

10 estudiantes ganan competencia académica global

El equipo presentó una iniciativa basada en juegos tradicionales ecuatorianos, incluyendo una rayuela, un trompo y una máscara tridimensional del Diablo Huma. La propuesta resaltó por su valor cultural, creatividad y calidad de presentación, factores que fueron determinantes para obtener el primer puesto entre ocho delegaciones internacionales.

Triunfo en desafío de ingeniería

Los estudiantes también alcanzaron el primer lugar en el Engineering Challenge, enfocado en sostenibilidad. En este reto diseñaron un puente con materiales reciclados que simbolizaba la conexión entre la naturaleza, los animales y el trabajo en equipo.

El proyecto destacó por su enfoque ambiental, al resaltar el rol de especies como abejas, hormigas y ardillas en el equilibrio ecológico.

Proyecto final con enfoque ambiental

Además, la delegación obtuvo el primer lugar en el proyecto final de la competencia. La propuesta abordó soluciones para reducir la contaminación en las playas de Brighton.

Entre las iniciativas planteadas estuvieron la reutilización de residuos para crear esculturas y el uso de robots para recolectar basura en el mar, facilitando su gestión posterior.