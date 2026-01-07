Conmoción por hallazgo del cadáver de un adulto mayor en la cajuela de un taxi en Quito

El cuerpo de un adulto mayor fue hallado en la cajuela de un taxi en el sector de Pusuquí, en el extremo norte de Quito. La Policía Nacional identificó a la víctima como César Audisto S., de aproximadamente 70 años, que sería propietario del vehículo.

El crimen ocurrió el martes 6 de enero. Según los uniformados, el cadáver estaba envuelto en cobijas y oculto en la cajuela de un vehículo, estacionado en la avenida Manuel Córdova Galarza y el pasaje San Agustín.

El examen visual preliminar determinó que el taxista presentaba dos heridas por arma blanca en el tórax, además de lesiones en la cabeza y hematomas en el rostro.

Crimen pasional

La Policía maneja la hipótesis de que se trató de un crimen pasional. Se conoce que el hombre vivía en el sector de Calderón con su conviviente, una mujer de 31 años y su hija de cinco años.

En el inmueble se habría producido una riña, en la que participó un ciudadano extranjero, quien presuntamente atacó con un arma blanca al adulto mayor. En la vivienda se encontraron máculas de sangre y el arma utilizada que sería un cuchillo.

Según la Policía, tras el hecho, el sospechoso colocó el cuerpo en la cajuela de un taxi y se trasladó hacia el sector de Pusuquí junto con la pareja de la víctima y la menor de edad.

Sin embargo, el vehículo habría sufrido una avería que impidió continuar la marcha. Posteriormente, la mujer se trasladó con su hija hasta el sector de La Roldós, a la vivienda de un familiar, mientras que el ciudadano extranjero regresó al lugar donde ocurrió el crimen.

Una moradora del sector relató que observó a varias personas en actitud sospechosa alrededor del taxi durante la madrugada. Tras las investigaciones las autoridades detuvieron a ambos sospechosos.