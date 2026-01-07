Alarma en el centro de Guayaquil por un incendio ocurrido en el interior de un parqueadero

Un incendio se registró en un parqueadero en el centro de Guayaquil.

Un incendio se registró este miércoles 7 de enero del 2026 dentro un parqueadero en el centro de Guayaquil, en la calle Chimborazo y Vélez. Personal del Cuerpo de Bomberos llegó al sector para atender la emergencia.

Según el ECU 911 Samborondón en esta emergencia se coordinó el despliegue de unidades de Bomberos, Policía Nacional y Autoridad de Tránsito Municipal. "Atendemos alarma de incendio en Vélez 220 y Chile, en el interior de un parqueadero. Despachamos siete unidades de combate, dos vehículos escalera, un vehículo de rescate, tres ambulancias un vehículo para recarga de equipos de respiración autónoma (ERA)", informaron los Bomberos de Guayaquil.

Después de la intervención de los bomberos se logró controlar el fuego. "Concluyen labores de combate en el parqueadero de un edificio, donde dos vehículos se inflamaron. Trabajaron 15 unidades y 80 bomberos. Se brindó atención prehospitalaria y contención psicológica al propietario de uno de los vehículos. La novedad se encuentra controlada", informaron.