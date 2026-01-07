Un guardia de seguridad falleció en un ataque armado cerca al parque La Carolina, en Quito

El hecho violento generó el cierre vial en la calle Irlanda y la av. 6 de Diciembre.

Un guardia de seguridad murió víctima de un ataque armado la tarde de este miércoles 7 de enero del 2026. El hecho violento ocurrió en la av. Seis de Diciembre y calle Irlanda, en la zona comercial y financiera del norte de Quito.

Según información de la Policía Nacional, hombres armados llegaron en motocicletas para asaltar una conocida cafetería ubicada en el sector y dispararon a quemarropa en contra del guardia de seguridad.

La víctima presenta dos orificios de bala, uno a la altura del cuello y otro en el estómago, indicó el coronel Germán León de la Torre. Los asaltantes huyeron tras dispararle al guardia.

La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) indicó que realizó un cierre vial completo en la calle Irlanda y av. 6 de Diciembre.