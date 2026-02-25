¡Conmoción en Guayas! Cuatro hombres fueron asesinados dentro de su vivienda en Durán

Cuatro personas fueron acribilladas dentro de una vivienda en Durán.

Cuatro personas fueron asesinadas dentro de una vivienda en Durán. El crimen ocurrió en la madrugada de este miércoles 25 de febrero de 2026, cerca de la 01:00.

Un vehículo negro con varios hombres armados llegó al sitio e irrumpió en el inmueble en el que los hombres se encontraban libando. Inicialmente se conoció que eran dos los fallecidos, pero la cifra se duplicó rápidamente.

De acuerdo con información policial, tres de las víctimas eran pescadores y el cuarto registraba antecedentes penales. Sin embargo, se desconocen las causas del crimen.

Los moradores de la zona Arbolito 2 quedaron alarmados tras una serie de detonaciones en la madrugada. Familiares de las víctimas acudieron horas más tarde a la escena.

Según versiones de testigos, el vehículo negro estuvo rondando el barrio horas antes, incluso se detuvo en un comercio cercano a preguntar la dirección.

Mientras tanto, la Policía Nacional emprendió un operativo para dar con el paradero de los atacantes y determinar las causas del crimen.

Guayas se mantiene bajo estado de excepción, decretado por el Gobierno Nacional desde inicio de año por la creciente ola de inseguridad y violencia.