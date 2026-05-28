Incendio en bodega de Guayaquil se reactiva este 28 de mayo

Los bomberos de Guayaquil sofocaron las llamas en una bodega que se incendió en la noche y madrugada.

Una bodega de abastos se incendió desde la noche del miércoles 27 de mayo de 2026, en Guayaquil.

Los bomberos acudieron a sofocar las llamas de la infraestructura y cerca de las 23:00 informaron que el siniestro fue controlado.

Sin embargo, un equipo de Teleamazonas pudo observar cómo, alrededor de las 06:00, de este jueves las llamas se reactivaban en pequeños focos de calor.

Imágenes del dron de Teleamazonas mostraron llamas en algunos sectores bajo las planchas de zinc del techo que colapsó.

El inmueble de dos pisos se incendió y los bomberos trabajaron en el lugar con un centenar de uniformados. Incluso los moradores del sector recibieron acompañamiento psicológico.

El incendio en la José de Antepara y Alcedo no dejó personas heridas.

Durante la noche, la secretaria Nacional de Gestión de Riesgos, Carolina Lozano, señaló que es "evidente la negligencia que se ha cometido en las autorizaciones en la zona, nuevamente, del centro de Guayaquil".