Revolución Ciudadana va por segundo intento de juicio político contra exministra Manzano

Con 45 firmas de respaldo, la Revolución Ciudadana (RC) formaliza nuevamente el pedido de juicio político contra la exministra de Ambiente y Energía, Inés Manzano.

La bancada acusa a Manzano de incumplir sus funciones relacionadas a la contratación de la empresa Progen.

La solicitud fue presentada el 27 de mayo de 2026

Los legisladores dijeron que, de acuerdo con sus datos, el perjuicio que dejó la empresa estadounidense al Estado ecuatoriano superaría los USD 100 millones.

La solicitud de juicio político fue presentada por Lenin Barreto y Blasco Luna, el 27 de mayo de 2026.

En la rueda de prensa en la que emitiron la información, los asambleístas del a RC portaban carteles con la frase “la verdad no se apaga”.

En julio de 2025, Juan González, Lenin Barreto y Blasco Luna, legisladores de la RC, acusaron por primera ocasión a Manzano de incumplimiento de funciones debido a irregularidades en la contratación de Progen.

En agosto de 2025, el Consejo de Administración Legislativa (CAL) archivó el pedido de juicio político por falta de votos.