Suscríbete a nuestras notificaciones para recibir las últimas noticias y actualizaciones.

No, gracias Suscribirse

Debes habilitar las notificaciones en tu dispositivo para suscribirte a las últimas noticias.

Cerrar
Teleamazonas
Teleamazonas En directo
Notificaciones Buscar

Seguridad

Actualizada: 05 mar 2026 - 08:17

Daniel Noboa dispone la intervención en el Hospital Teodoro Maldonado Carbo, en Guayaquil

El presidente Daniel Noboa dispuso la intervención temporal e integral del Hospital Teodoro Maldonado Carbo, en Guayaquil, tras el asesinato de un funcionario. 

Según el Decreto 318, firmado por el Mandatario el miércoles 4 de marzo de 2026, el objetivo es restablecer el control, impedir la infiltración de grupos de delincuencia organizada y proteger la vida de funcionarios y pacientes

Además, el Ministerio de Salud asumirá de manera directa la administración del hospital durante el "período de intervención".

Nuestra TV