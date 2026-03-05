Actualizada: 05 mar 2026 - 08:17
Daniel Noboa dispone la intervención en el Hospital Teodoro Maldonado Carbo, en Guayaquil
El presidente Daniel Noboa dispuso la intervención temporal e integral del Hospital Teodoro Maldonado Carbo, en Guayaquil, tras el asesinato de un funcionario.
Según el Decreto 318, firmado por el Mandatario el miércoles 4 de marzo de 2026, el objetivo es restablecer el control, impedir la infiltración de grupos de delincuencia organizada y proteger la vida de funcionarios y pacientes
Además, el Ministerio de Salud asumirá de manera directa la administración del hospital durante el "período de intervención".