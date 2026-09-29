Suscríbete a nuestras notificaciones para recibir las últimas noticias y actualizaciones.

No, gracias Suscribirse

Debes habilitar las notificaciones en tu dispositivo para suscribirte a las últimas noticias.

Cerrar
Teleamazonas
Teleamazonas En directo
Notificaciones Buscar
Seguridad

Decomisan USD 250 000 en efectivo durante operativo contra alias 'Cantuña' en Guayaquil

El dinero fue encontrado dentro de un vehículo de alta gama en un parqueadero privado de La Garzota, durante un operativo militar ejecutado la noche del 28 de septiembre.

Las Fuerzas Armadas decomisaron USD 250 000 en efectivo dentro de un vehículo que, según información preliminar, pertenecería a alias 'Cantuña'.

Fuerzas Armadas.

Autor

Melany Oñate

Actualizado:

29 sep 2026 - 10:48

Unirse a Whatsapp

Las Fuerzas Armadas decomisaron USD 250 000 en efectivo en el sector de La Garzota, norte de Guayaquil, durante una operación realizada en medio del toque de queda vigente en Guayas.

Según información preliminar del Ejército, el dinero estaba escondido dentro de un vehículo blanco de alta gama que pertenecería a alias 'Cantuña', señalado como presunto integrante de Comandos de la Frontera.

Operativo buscaba a alias 'Cantuña'

La intervención fue ejecutada por la Fuerza de Tarea Conjunta Guayas con personal del Ejército Ecuatoriano. El objetivo era localizar a alias 'Cantuña', aunque hasta el momento no se ha informado oficialmente si fue detenido.

Durante el procedimiento también fueron decomisados el vehículo y más de 100 municiones. Todos los indicios fueron entregados a las autoridades fiscales para que continúen con las investigaciones.

¿Quiénes son los Comandos de la Frontera?

Los Comandos de la Frontera surgieron en 2017 en la zona fronteriza de Colombia y han extendido sus operaciones hacia Ecuador, donde mantienen vínculos con estructuras delictivas locales.

Uno de sus presuntos jefes, alias 'Araña', fue extraditado recientemente desde Colombia hacia Estados Unidos. En Ecuador, las autoridades han señalado a alias 'Gerente' como uno de sus cabecillas; Fue condenado a 13 años de prisión por lavado de activos.

thumb
Los Comandos de la Frontera son una estructura criminal surgida en la zona fronteriza de Colombia y vinculada por las autoridades con actividades de narcotráfico y otros delitos transnacionales.Fiscalía General.