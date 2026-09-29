Decomisan USD 250 000 en efectivo durante operativo contra alias 'Cantuña' en Guayaquil

Las Fuerzas Armadas decomisaron USD 250 000 en efectivo dentro de un vehículo que, según información preliminar, pertenecería a alias 'Cantuña'.

Las Fuerzas Armadas decomisaron USD 250 000 en efectivo en el sector de La Garzota, norte de Guayaquil, durante una operación realizada en medio del toque de queda vigente en Guayas.

Según información preliminar del Ejército, el dinero estaba escondido dentro de un vehículo blanco de alta gama que pertenecería a alias 'Cantuña', señalado como presunto integrante de Comandos de la Frontera.

Operativo buscaba a alias 'Cantuña'

La intervención fue ejecutada por la Fuerza de Tarea Conjunta Guayas con personal del Ejército Ecuatoriano. El objetivo era localizar a alias 'Cantuña', aunque hasta el momento no se ha informado oficialmente si fue detenido.

Durante el procedimiento también fueron decomisados el vehículo y más de 100 municiones. Todos los indicios fueron entregados a las autoridades fiscales para que continúen con las investigaciones.

¿Quiénes son los Comandos de la Frontera?

Los Comandos de la Frontera surgieron en 2017 en la zona fronteriza de Colombia y han extendido sus operaciones hacia Ecuador, donde mantienen vínculos con estructuras delictivas locales.

Uno de sus presuntos jefes, alias 'Araña', fue extraditado recientemente desde Colombia hacia Estados Unidos. En Ecuador, las autoridades han señalado a alias 'Gerente' como uno de sus cabecillas; Fue condenado a 13 años de prisión por lavado de activos.