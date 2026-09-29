A días de las elecciones, Lula se inspira en Bad Bunny para criticar a Trump

El presidente y candidato presidencial de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, durante un mitin de campaña en el barrio de São Miguel Paulista.

"Quieren tomar el río, y también la playa, quieren las tierras raras", reza la versión de una canción de Bad Bunny con la que el presidente Luiz Inácio Lula da Silva defiende la soberanía frente a Estados Unidos en las elecciones de Brasil.

Lula, de 80 años, disputará el domingo la primera vuelta de los comicios en que busca su cuarto mandato, frente al senador Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente ultraderechista Jair Bolsonaro.

La contienda se da en medio de una ola de elecciones de mandatarios conservadores en la región bajo la influencia de Donald Trump, aliado de Jair Bolsonaro.

El mandatario izquierdista publicó en sus redes sociales una adaptación libre al portugués de "Lo que le pasó a Hawaii", de Bad Bunny, artista que ha sido objeto de críticas de Trump.

Con casi siete millones de visualizaciones en redes sociales, la canción llama a "no soltar la bandera" brasileña.

Los actos de campaña de Flávio Bolsonaro suelen estar acompañados de banderas de Estados Unidos e imágenes de Trump.

En el video aparece además una imagen del presidente estadounidense con una cuerda atada al cuello del candidato de derecha y finaliza con la voz ronca de Lula diciendo "Brasil tiene un dueño único: el pueblo brasileño".

Bad Bunny incluyó esta canción que habla sobre la pérdida del territorio y la identidad cultural en el repertorio de su presentación en el último Super Bowl, cargada de pullas contra Trump.

El presidente calificó el show de "afrenta a la grandeza" de Estados Unidos.

Una fuente del Partido de los Trabajadores de Lula dijo a la AFP que no hubo cesión de derechos por parte de Bad Bunny.

La asesoría de prensa del artista puertorriqueño no respondió a un pedido de información de la AFP.

"Bad Bunny es un artista que reconoce nuestro valor", "estuvo en el escenario más grande del mundo para reafirmar que todos somos América", dijo Warlen Pereira, un contador de 30 años, durante un acto de Lula en Sao Paulo.

Lula afirmó la semana pasada ante la Asamblea General de la ONU que Brasil "no cabe en el patio trasero de nadie". También ha advertido a Trump con no "meterse en las elecciones" en el gigante sudamericano.

Washington impuso este año dos rondas de aranceles a Brasil, lo que el gobierno de Lula calificó como un intento de interferencia electoral.

Hasta ahora Trump no apoyó explícitamente al hijo de su aliado, si bien recibió al senador este año en un encuentro privado en la Casa Blanca.