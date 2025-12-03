Tres detenidos en operativo para desmantelar red de pedofilia en Ecuador; apoyo de EE.UU.

La Fiscalía y policía de Ecuador tuvieron el apoyo de HSI para el operativo

La Fiscalía y Policía de Ecuador, con apoyo de Homeland Security Investigations (HSI), desplegó un operativo simultáneo en tres provincias para desmantelar una red de pedofilia.

La mañana de este miércoles 3 de diciembre del 2025 se realizaron allanamientos en Pichincha, Sucumbíos y Guayas. Los uniformados detuvieron a tres personas, sospechosas de la presunta comercialización de pornografía infantil.

De acuerdo informó la Fiscalía, la investigación se inició tras una alerta de la Policía de Colombia sobre una red en Ecuador que habría intercambiado material con contenido de abuso sexual infantil a través de una plataforma de mensajería.

La Policía no ha emitido detalles del operativo ni de los indicios recopilados en los inmuebles de las tres provincias.

Este delito se tipifica en el artículo 104 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) sanciona la comercialización de pornografía que involucra a niñas, niños y adolescentes. Las personas involucradas podrían enfrentar desde 10 años de cárcel.