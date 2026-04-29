Exoneración de multas en Quito: Placas con dígito 3 tienen plazo

La AMT en Quito exonera de multas por calendarización

La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) en Quito exonera de multas por calendarización a vehículos con placa terminada en 3. Se amplía el plazo de matrícula hasta noviembre de 2026 sin sanciones.

Los vehículos quedarán exonerados de multas por calendarización en 2026, ampliando el plazo para cumplir con revisión y matriculación.

Medida aplica en Quito durante 2026

El director de la AMT, Washington Martínez, confirmó que se emitió una resolución para evitar sanciones a este grupo de vehículos.

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La decisión busca dar más tiempo a los usuarios que no pudieron cumplir con el calendario establecido.

Ampliación de plazo sin sanciones

Los propietarios de autos con dígito 3 podrán realizar la revisión técnica y matriculación entre abril y noviembre de 2026, sin el riesgo de recibir multas. Es decir, el proceso se flexibiliza durante siete meses.

La AMT explicó que esta medida responde a la necesidad de facilitar los trámites vehiculares y evitar acumulación de usuarios en los centros de revisión, lo que suele generar largas filas y demoras.

Además de los problemas que se presentaron en la Agencia Nacional de Tránsito (ANT) que impidieron el inicio de los procesos de matriculación en el Ecuador.