Docente detenido en operativo para rescatar a una adolescente víctima de explotación sexual

Una adolescente, víctima de explotación sexual, fue rescatada en Ecuador el miércoles 20 de agosto del 2025. Los uniformados allanaron inmuebles de las provincias de Chimborazo y Tungurahua.

En el operativo 'Fénix 256' participó la Policía Nacional, Fiscalía General del Estado y Our Rescue, una organización sin fines de lucro fundada por Timothy Ballard. Durante la intervención se detuvo a tres personas, entre ellas un docente.

La investigación de este caso empezó en enero del 2024. Miembros de la Dirección Nacional de Investigación contra la Violencia de Género, Mujer, Familia, Niñez y Adolescencia (DINAF) y la Unidad Nacional de Investigación contra la Trata de Personas (UNAT) indagaron sobre la ubicación de la menor de edad.

De acuerdo a los datos recopilados, la adolescente fue contactada por redes sociales en enero del 2024. Con engaños fue obligada a trabajar en una panadería y luego la llevaron a distintos lugares para prostituirla.

Los centros de explotación sexual, donde era llevada la adolescente, estaban controlados por alias ‘Milán’ y alias ‘Karina’, quienes lideraban la organización delictiva, según información policial.

Además, los uniformados lograron identificar a un tercer implicado, alias ‘Profesor’, quien se aprovechó de su cargo como docente para realizar estas actividades ilegales.

El operativo culminó con el allanamiento de tres inmuebles en Riobamba y Ambato, utilizados presuntamente para evadir a la justicia. También se hallaron seis celulares, una laptop, lencería femenina y otros indicios relacionados al delito.

Los detenidos fueron identificados como Galo H. T., alias ‘Milán’, quien registra procesos judiciales por robo en el 2025 y abuso de confianza en el 2017. Karina P.M., alias 'Karina', y Marco A. L., alias ‘Profesor’.

Los tres se encuentran detenidos a la espera de la audiencia de formulación de cargos. Además, la Policía continúa investigando este caso.