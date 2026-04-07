Portaviones USS Nimitz de Estados Unidos intercambiará ejercicios navales con Ecuador

Imagen del portaviones USS Nimitz de Estados Unidos en aguas del océano Pacífico.

Estados Unidos invitó a Ecuador a ser parte de los ejercicios de "Los mares del sur", que realiza su portaviones USS Nimitz. Así lo confirma el ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo.

En declaraciones desde la Base Aérea "Simón Bolívar" de Guayaquil, el ministro señaló que la embarcación estadounidense realiza estas operaciones, dentro de un programa en el que invita a varios países.

La finalidad es que, a través de estas operaciones navales, nuestro país intercambie conocimientos para incrementar las capacidades de la Fuerza Naval, en su lucha contra el narcotráfico.

Inicialmente, se habla de ejercicios planificados hasta este miércoles 8 de abril, en el límite político internacional, aproximadamente a 60 millas de la Costa ecuatoriana.

Capacidad y características del USS Nimitz

El portaviones, uno de los más grandes y sofisticados del mundo, es parte de la flota de la Armada de los Estados Unidos y tiene capacidad para desplegar decenas de aeronaves y de ejecutar operaciones estratégicas en altamar.

Posee las siguientes características:

Estructura: Tiene 332 metros de largo y un desplazamiento de 87.900 toneladas.



Propulsión: Dos reactores nucleares que le permiten navegar a más de 55 km/h sin necesidad de reabastecimiento convencional.

Capacidad aérea: Transporta más de 65 aviones de combate , incluyendo cazabombarderos F/A-18E/F Super Hornets.

Transporta más de , incluyendo cazabombarderos F/A-18E/F Super Hornets. Dotación: Puede albergar una tripulación de 5 mil hombres y mujeres.

Durante los entrenamientos, la Armada del Ecuador desplegará las corbetas Loja y Manabí para integrarse a la formación liderada por el USS Nimitz y el destructor Gridley.