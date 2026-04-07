Armada del Ecuador inicia operaciones con el portaviones y destructor de EE.UU.

La Armada del Ecuador dio inicio a las operaciones navales 'Southern Seas 2026' (Mares del Sur), en coordinación con el Comando Sur de Estados Unidos desde este martes 7 de abril de 2026.

El operativo cuenta con la participación del portaaviones USS Nimitz y el destructor USS Gridley, dos embarcaciones de la flota estadounidense.

Estos buques de guerra arribaron a Ecuador para ejecutar operaciones en conjunto para luchar contra el narcotráfico y el crimen organizado.

“Dos banderas unidas, dos armadas con un solo propósito: proteger nuestros océanos, combatir el narcotráfico y enfrentar juntos las amenazas que acechan el Pacífico”, dijo la Fuerza Naval, en sus redes sociales.

A estas operaciones se sumaron las corbetas misileras ecuatorianas BAE Loja y BAE Manabí, designadas por la Armada del Ecuador para integrar las maniobras.

“La Armada del Ecuador recibe con orgullo al portaviones USS Nimitz y el destructor USS Gridley. Las corbetas misileras ecuatorianas BAE Loja y BAE Manabí se unen a esta poderosa fuerza multinacional en Southern Seas 2026”, escribió la entidad castrense.

Las autoridades estadounidenses ya habían anticipado la llegada del USS Nimitz junto al USS Gridley, con el objetivo de realizar ejercicios navales combinados junto a países aliados, como Ecuador.

Estas maniobras forman parte de la undécima edición de Southern Seas, un programa que promueve la interoperabilidad entre armadas de la región.

Cuando el portaviones y el destructor arribaron a aguas ecuatorianas, la Armada les dio la bienvenida al país. "La Armada del Ecuador les envía saludos al USS Nimitz y el USS Gridley. Es un honor para nosotros BAE Loja y BAE Manabí participar en la 11ava edición de Siuthern Seas"

Las embarcaciones norteamericanas respondieron: “Loja este es el buque de guerra de Estados Unidos. El honor es nuestro navegar junto a ustedes hoy noche y mañana. Esperemos que esta operación sea una oportunidad".

El USS Nimitz, uno de los portaaviones más grandes del mundo, tiene una longitud de 333 metros y capacidad para transportar hasta 90 aeronaves. Por su parte, el destructor USS Gridley está equipado con avanzados sistemas de radar y misiles. En conjunto, ambas embarcaciones pueden movilizar a cerca de 6 000 tripulantes.

Las operaciones marítimas están previstas que se ejecuten entre este martes 7 hasta el miércoles 8 de abril de 2026. Las autoridades no han mencionado los puntos donde serán estas intervenciones.