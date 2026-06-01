Detenido tras amenazar con un cuchillo a funcionario del Registro Civil en Quito

La Policía detuvo a un hombre que amenazó con cuchillo a un funcionario del Registro Civil.

Un tramitador que amenazó con un cuchillo a un funcionario del Registro Civil fue detenido en Quito este lunes 1 de junio de 2026.

El hombre fue detenido con un cuchillo en su poder, de acuerdo con información compartida por el ministro del Interior, John Reimberg.

Se trata de Kevin Vilca Q., quien habría amenazado a un funcionario del Registro Civil en la agencia matriz, en el norte capitalino.

De acuerdo con Reimberg, se trata de una persona "vinculada a actividades irregulares de tramitación en los exteriores de la entidad".

El detenido registra antecedentes penales por delitos como violación a la propiedad privada, estafa y contravenciones de cuarta clase.