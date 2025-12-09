Ecuador inadmite a ciudadano estadounidense con alerta migratoria Ángel Watch

El hombre fue impedido de ingresar a Ecuador por el aeropuerto de Manta

Ecuador no permitió el ingreso de un ciudadano de Estados Unidos que tenía una alerta migratoria Ángel Watch. El hecho ocurrió este martes 9 de diciembre del 2025 en el aeropuerto de Manta, provincia de Manabí.

El Ministerio del Interior informó que el hombre intentó ingresar al país por el el Aeropuerto Internacional Eloy Alfaro sin justificar su condición migratoria. Con base en el numeral 6 del Art. 137 de la Ley Orgánica de Movilidad Humana, se inadmitió al estadounidense.

A través del intercambio de información entre los dos países se confirmó que el extranjero registraba una alerta Ángel Watch, un programa que se aplica para delincuentes sexuales estadounidenses registrados que viajan al extranjero.

De acuerdo al reporte de migración, el hombre tenía una condena por una agresión sexual a una menor de edad, emitida en 1993 en Estados Unidos. Tras cumplir el proceso en el aeropuerto ecuatoriano fue enviado de regreso a su país.

Esta no es la primera vez que se rechaza a un estadounidense por tener una alerta migratoria Ángel Watch en 2025. En junio, otros hombre de EE.UU. fue inadmitido en el aeropuerto José Joaquín de Olmedo de Guayaquil.