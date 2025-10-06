Profesor de escuela del valle de Los Chillos fue sentenciado por abuso sexual de tres niños

Steeven Joel P. fue sentenciado a 17 años y cuatro meses de cárcel por el abuso sexual de tres niños en una institución educativa de Pichincha.

Freddy Mayorga, abogado de las víctimas, compartió este lunes 6 de septiembre de 2025 un comunicado emitido por los padres de los menores.

Según el comunicado difundido en redes sociales, la unidad educativa de Sangolquí deberá ofrecer disculpas públicas por “faltar a su deber de cuidado por negligencia”.

Los padres cuestionaron que el hoy sentenciado haya podido defenderse en libertad, tras la revocatoria de la prisión preventiva en mayo.

Steeven P. se desempeñaba como profesor de Educación Física y fue detenido en flagrancia tras conocerse las denuncias de varios padres de familia. El hecho habría ocurrido el 24 de marzo de 2025, durante clases matutinas en un plantel educativo de Sangolquí.

Los testimonios de los menores, de entre 5 y 6 años, revelan que el docente los tocaba de manera indebida y los amenazaba con impedirles jugar fútbol si contaban lo sucedido a sus padres.

El exprofesor de educación física de un plantel del valle de Los Chillos también enfrenta otros procesos también por delitos sexuales contra otros menores.