Cinco personas asesinadas en Machala en falso operativo policial

Escena del múltiple asesinato en el barrio 4 de Abril, en Machala, provincia de El Oro.

Un nuevo ataque armado conmociona a Puerto Bolívar, en Machala, provincia de El Oro. El hecho ocurrió en el barrio 4 de Abril, la tarde de este 25 de abril de 2026.

Según información oficial, sujetos llegaron en un falso patrullero y con chalecos policiales, simulando un operativo, para ejecutar a sus víctimas.

Ingresaron a la vivienda donde se encontraban las personas y las sacaron una a una para asesinarlas.

El ataque armado dejó cinco personas asesinadas y dos heridas, la mayoría con antecedentes penales:

José Daniel Cheme Vite, de 26 años, con antecedentes por tráfico de municiones.

Freddy Alejandro Rosado Panche, de 63 años, con antecedentes por tráfico ilícito.

David Alejandro Fallain Giler, de 36 años.

Jorge Luis Mejía Melendres, de 30 años.

Wilson Alfredo Mejía Melendres, de 47.

Tony M., de 23 años (herido).

Washington M., de 44 años (herido), con antecedentes por hurto y robo.

Sobre el falso patrullero policial

Renato González, comandante de Policía de la zona 7, confirmó el uso del falso patrullero policial. "En el sector Amazonas se encontró al vehículo que había sido sustraído días atrás en Latacunga".

Se trataba de un Kía color blanco, que había sido brandeado con características de un patrullero policial, pero que no correspondía a la institución.

Los asesinos escaparon en el mismo vehículo, que luego fue hallado incinerado.

El falso patrullero policial, utizado en el ataque armado en Puerto Bolívar de Machala, provincia de El Oro, fue hallado incinerado minutos después del asesinato. Imagen procesada con IA

El jefe policial confirmó que las víctimas eran integrantes del grupo Sao-Box, que opera en la provincia de El Oro. Entre los asesinados estaría alias 'Sampayo', presunto extorsionador de la zona.

Las investigaciones policiales continúan.