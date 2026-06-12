Guía penitenciaria fue asesinada en Riobamba tras ataque armado

Guía penitenciaria fue asesinada tras un ataque armado en Riobamba.

Una guía penitenciaria fue asesinada durante un ataque armado en Riobamba, la mañana del 12 de junio de 2026.

El hecho sucedió cerca de la vivienda de la uniformada. De acuerdo con información preliminar, habría recibido varios disparos.

La guía había terminado su jornada laboral cuando sucedió el hecho violento que conmocionó a Chimborazo.

La policía indicó que el crimen fue efectuado por hombres en motocicleta.

Agentes investigan el hecho violento

Uno de los ocupantes de la vehículo pequeño se habría acercado hasta la ventana del automóvil de la guía y efectuó varios disparos contra la conductora.

Agentes acudieron al lugar para realizar el levantamiento del cadáver y recopilar evidencias que permitan esclarecer los hechos y determinar a los responsables.

Las autoridades confirmaron además, que localizaron una motocicleta incinerada que estaría relacionada con el crimen.