YouTube de Teleamazonas: una nueva forma de vivir el Mundial 2026

Los usuarios podrán disfrutar en YouTube los primeros 10 minutos de los 40 partidos en vivo que transmite Teleamazonas.

El Mundial 2026 no solo se vive en las canchas de Estados Unidos, México y Canadá. En Ecuador, miles de aficionados siguen los partidos por la señal abierta de Teleamazonas y a través de sus canales digitales en www.teleamazonas.com

Teleamazonas, canal oficial del Mundial 2026, transmitirá en vivo 40 partidos de la Copa del Mundo, incluidos los de Ecuador. Los aficionados podrán ver los primeros 10 minutos de estos partidos en la cuenta oficial de Teleamazonas en YouTube.

Teleamazonas transmitirá en vivo 40 partidos del mundial Creada con IA

Una vez transcurridos los 10 primeros minutos los usuarios podrán seguir el partido completo en señal abierta y en www.teleamazonas.com, en la sección EN DIRECTO.

Los usuarios pueden suscribirse al canal y activar las notificaciones para no perderse ninguna de las transmisiones durante la cita mundialista.

Para los hinchas de La Tri, el espacio digital se convierte en un punto de encuentro donde pueden seguir de cerca el camino de Ecuador en su quinta participación mundialista.