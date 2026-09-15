EE.UU. hunde estación flotante de combustible usada por 'Los Choneros' en el Pacífico Oriental

La Embajada de USA en Ecuador informó que militares estadounidenses hundieron estación flotante de combustible usada por 'Los Choneros'.

Fuerzas del Comando Sur de Estados Unidos (SOUTHCOM) interceptaron y hundieron una estación flotante de reabastecimiento de combustible utilizada por la organización criminal 'Los Choneros' en el océano Pacífico Oriental.

La operación militar fue ejecutada por la Fuerza de Tarea Conjunta del Hemisferio Occidental (JTF-WHEM.

Esto tras labores de inteligencia que confirmaron el apoyo logístico del buque al narcotráfico transnacional.

Tras neutralizar la embarcación y desalojar a la tripulación, las fuerzas estadounidenses procedieron al hundimiento de la estructura marítima.

Las personas capturadas a bordo serán entregadas a las autoridades ecuatorianas para su juzgamiento.

"Estamos ejerciendo una presión implacable sobre estos narcoterroristas y los lastimamos donde importa: desmantelando sus intrincadas redes, interrumpiendo su sofisticada logística y asestando un golpe a sus finanzas". Francis L. Donovan, comandante del SOUTHCOM.

Las autoridades estadounidenses ratificaron que las operaciones conjuntas continuarán en la región para desarticular las rutas logísticas del narcotráfico que operan en las costas del hemisferio.