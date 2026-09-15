Incautan más de 220 mil explosivos y 100 mil municiones de provincias bajo estado de excepción

El Ministerio de Defensa informó que el Bloque de Seguridad incautó más de 220 mil explosivos y 100 mil municiones en provincias bajo estado de excepción.

El Bloque de Seguridad, a través de las Fuerzas Armadas, intensificó las operaciones militares en las provincias bajo estado de excepción para debilitar la logística de las organizaciones criminales.

Entre el 1 de enero y el 10 de septiembre de 2026, las intervenciones permitieron el retiro de circulación de 2 929 armas de fuego, 100 833 municiones y 222 467 explosivos.

Además, los uniformados decomisaron 5 707 armas blancas durante los operativos ejecutados en calles y sectores estratégicos.

De acuerdo con el Gobierno Nacional, los controles permanentes buscan reducir la capacidad de respuesta de los grupos delictivos y frenar los hechos violentos en las zonas intervenidas.

Las Fuerzas Armadas ratificaron que los patrullajes e intervenciones militares se mantendrán de forma indefinida para recuperar la tranquilidad de las familias en los territorios prioritarios.