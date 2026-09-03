EE. UU. interceptó y destruyó embarcación que abastecía a narcolanchas en el Pacífico

Fuerzas estadounidenses interceptaron y destruyeron una embarcación que presuntamente era utilizada para abastecer de combustible a narcolanchas que operaban en el Pacífico oriental.

El Comando Sur de Estados Unidos informó sobre una operación en el Pacífico oriental en la que fuerzas estadounidenses interceptaron y posteriormente destruyeron una embarcación que presuntamente era utilizada para abastecer a narcolanchas vinculadas con el tráfico de drogas.

El operativo se realizó en aguas internacionales del Pacífico Oriental, en coordinación con el Gobierno de Ecuador.

Según la información difundida sobre el operativo, las fuerzas estadounidenses abordaron la embarcación para realizar una inspección antes de proceder con su destrucción. La inteligencia confirmó que la embarcación operaba en apoyo de Los Choneros.

Una estación de abastecimiento en altamar

La embarcación presuntamente funcionaba como una plataforma logística para reabastecer de combustible y otros suministros a las narcolanchas que recorren las rutas del narcotráfico en el Pacífico.

Este mecanismo permitiría que las embarcaciones utilizadas para transportar droga puedan permanecer más tiempo en altamar y recorrer mayores distancias sin necesidad de regresar a tierra para abastecerse.

El Comando Sur informó sobre la operación

El Comando Sur de Estados Unidos también difundió información sobre la intervención y señaló que estas operaciones buscan afectar la infraestructura y las redes logísticas utilizadas por organizaciones vinculadas con el narcotráfico.

Tras completar la inspección y retirar a las personas que se encontraban a bordo, la embarcación fue destruida para impedir que continuara siendo utilizada como punto de abastecimiento en el Pacífico.

Operativos contra el narcotráfico en el Pacífico

El Pacífico oriental es utilizado como una de las rutas marítimas para movilizar cargamentos de droga desde Sudamérica hacia otros mercados internacionales.

Estados Unidos mantiene operaciones de vigilancia e interdicción marítima en esta zona para identificar embarcaciones y estructuras logísticas presuntamente utilizadas por organizaciones dedicadas al tráfico internacional de drogas.