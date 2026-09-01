Estados Unidos lanza nuevos ataques contra Irán

El ataque ocurrió tras un reciente intento de detener una embarcación comercial en Ormuz.

Las fuerzas de Estados Unidos lanzaron ataques este martes 1 de septiembre de 2026 contra Irán por segunda vez en pocos días y el presidente Donald Trump prometió una respuesta contundente a cualquier represalia de Teherán, un episodio que amenaza con reavivar el conflicto en Oriente Medio.

Los ataques -que comenzaron a las 12H00 PM (16H00 GMT)- se produjeron después de "recientes intentos de agresión por parte de (la Guardia Revolucionaria iraní) contra embarcaciones comerciales en el estrecho de Ormuz y contra militares estadounidenses desplegados en la región", señaló el Comando Central de Estados Unidos en X.

Trump aseguró en sus redes sociales que la operación en curso era "de gran envergadura y poderosa".

Si Teherán "toma represalias por este ataque tan justificado, será golpeada de nuevo a un nivel mucho más duro y mayor", agregó el republicano.

Los Guardianes de la Revolución de Irán prometieron que "un severo castigo espera a los agresores; Estados Unidos se arrepentirá de sus nuevos ataques".

Se escucharon múltiples explosiones

Trump dijo que los ataques de este martes cerca de Ormuz fueron en respuesta a las minas que Teherán colocó en el estrecho y al lanzamiento de misiles contra una base estadounidense en Jordania.

La televisión estatal de Irán informó que se escucharon varias explosiones en el sur del país, a lo largo del estrecho de Ormuz, un paso estratégico para el comercio mundial de hidrocarburos y donde el tránsito de barcos ha disminuido desde el inicio de la guerra el 28 de febrero.

"Se escucharon múltiples explosiones al este de Bandar Abás y alrededor de la isla de Qeshm", indicó la televisión estatal, para añadir: "Hasta ahora no se han reportado incidentes ni daños".

Los medios estatales también mencionaron cuatro proyectiles que habrían impactado en ciudades situadas al este del estrecho. Además, dijeron que un aeropuerto de la provincia iraní de Kermán, en el sur del país, fue blanco de ataques.

Estos ataques estadounidenses se producen poco después de que dos petroleros fueran alcanzados por "proyectiles de origen desconocido" cuando salían del estrecho, según la agencia marítima griega Marisks.

El precio del petróleo se disparó y el crudo WTI, principal referencia estadounidense, superó los 90 dólares por barril por primera vez desde finales de julio. Su equivalente para Europa, el Brent, subía 4,5% a 94,56 dólares por barril.

Washington también llevó a cabo operaciones el domingo, las primeras en un mes, contra objetivos militares situados en una isla iraní.

Diálogos están estancados

Irán dijo que quiere imponer derechos de paso en el estrecho, donde la navegación era libre antes del inicio del conflicto. Teherán ha atacado a numerosos barcos a los que acusa de intentar eludir la ruta que considera como prioritaria.

El gobierno estadounidense, por su parte, ha prometido una campaña de "asfixia" económica de Irán, mediante sanciones cuyos detalles y objetivos están aún por definir.

Las autoridades iraníes llamaron el martes a reducir el consumo de gasolina en el país, mientras Teherán se enfrenta a dificultades de importación debido al bloqueo naval impuesto por Estados Unidos.

Los diálogos entre ambos países están actualmente estancados, tras el fracaso de un protocolo de acuerdo firmado en junio por Washington y Teherán.

El presidente iraní, Masud Pezeshkian, afirmó el martes que su país está dispuesto a corresponder a cualquier iniciativa de Estados Unidos para retomar el acuerdo de junio destinado a poner fin al conflicto.