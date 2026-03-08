Operativo militar aprehende a cuatro presuntos integrantes de Los Choneros en Manabí

Golpe del Ejército ecuatoriano a la organización delictiva Los Choneros

Las Fuerzas Armadas del Ecuador ejecutaron un nuevo operativo contra "Los Choneros" que golpea a la economía criminal con base en la provincia de Manabí.

En un comunicado, emitido este domingo 8 de marzo, el Ejército señaló que mediante información de inteligencia militar, ejecutó una operación militar en la ciudadela Los Choferes, cantón Chone, provincia de Manabí.

El operativo se ejecutó en un centro de diversión nocturna donde presuntamente se desarrollaban actividades ilícitas vinculadas al Grupo Armado Organizado “Los Choneros”.

Según detalla el organimso ante la presencia del personal militar, varios individuos intentaron huir del lugar; sin embargo, se logró la aprehensión de cuatro ciudadanos identificados como: Carlos D., Kevin G., Jefferson L. y José L.

Durante el registro se decomisaron:

Una arma de fuego

Un teléfono celular

Tres motocicletas

El Ejército indicó que continuará ejecutando operaciones militares en el país para combatir actividades ilícitas.