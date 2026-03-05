Embajada de EE.UU. pide a sus ciudadanos extremar precauciones si viajan o residen en Ecuador

Estados Unidos emite alerta de precaución para sus ciudadanos en Ecuador

La Embajada de Estados Unidos pidió a los ciudadanos estadounidenses que viajan o residen en Ecuador extremen precauciones debido al riesgo de delincuencia, terrorismo, disturbios y secuestros en el país.

La alerta emitida este jueves 5 de marzo se da tras el anuncio público de Estados Unidos y Ecuador de operaciones conjuntas dirigidas contra organizaciones terroristas extranjeras designadas en Ecuador.

La Embajada de Estados Unidos recordó que no tiene información sobre amenazas específicas o creíbles contra ciudadanos estadounidenses o intereses de Estados Unidos en el país.

Sin embargo, recordó a sus ciudadanos que viajan o residen en Ecuador que sigan las recomendaciones del aviso de viaje vigente del Departamento de Estado de Estados Unidos.

La sede diplomática hizo incapie en el anuncio de Daniel Noboa, sobre la implementación de un toque de queda como parte de la segunda fase del plan de seguridad del Gobierno.

El toque de queda dispuesto por el Gobierno de Ecuador estará vigente en las provincias de Guayas, Los Ríos, Santo Domingo de los Tsáchilas y El Oro, desde el 15 hasta el 30 de marzo de 2026, y regirá diariamente desde las 23:00 (11:00 p.m.) hasta las 05:00 (5:00 a.m.).

Los viajeros que cuenten con un pase de abordar válido para dirigirse al aeropuerto o regresar desde él estarán exentos del toque de queda.

Estas son las recomendaciones a tomar: