Embajada de EE.UU. pide a sus ciudadanos extremar precauciones si viajan o residen en Ecuador

La alerta de extremar precauciones se da debido al riesgo de delincuencia, terrorismo, disturbios y secuestros en el país.
05 mar 2026 - 21:55
La Embajada de Estados Unidos pidió a los ciudadanos estadounidenses que viajan o residen en Ecuador extremen precauciones debido al riesgo de delincuencia, terrorismo, disturbios y secuestros en el país.
La alerta emitida este jueves 5 de marzo se da tras el anuncio público de Estados Unidos y Ecuador de operaciones conjuntas dirigidas contra organizaciones terroristas extranjeras designadas en Ecuador.
La Embajada de Estados Unidos recordó que no tiene información sobre amenazas específicas o creíbles contra ciudadanos estadounidenses o intereses de Estados Unidos en el país.
Sin embargo, recordó a sus ciudadanos que viajan o residen en Ecuador que sigan las recomendaciones del aviso de viaje vigente del Departamento de Estado de Estados Unidos.
La sede diplomática hizo incapie en el anuncio de Daniel Noboa, sobre la implementación de un toque de queda como parte de la segunda fase del plan de seguridad del Gobierno.
El toque de queda dispuesto por el Gobierno de Ecuador estará vigente en las provincias de Guayas, Los Ríos, Santo Domingo de los Tsáchilas y El Oro, desde el 15 hasta el 30 de marzo de 2026, y regirá diariamente desde las 23:00 (11:00 p.m.) hasta las 05:00 (5:00 a.m.).
Los viajeros que cuenten con un pase de abordar válido para dirigirse al aeropuerto o regresar desde él estarán exentos del toque de queda.
Estas son las recomendaciones a tomar:
- Monitorear fuentes oficiales y medios de comunicación locales.
- Seguir las comunicaciones oficiales del Gobierno de Ecuador para obtener actualizaciones, incluyendo las de la Secretaría General de Comunicación de la Presidencia y el Ministerio del Interior.
- Evitar las zonas donde haya actividad de las fuerzas del orden ecuatorianas y prever un mayor despliegue de militares y policías ecuatorianos en las provincias mencionadas durante marzo, mientras supervisan el cumplimiento del toque de queda.
- Seguir las instrucciones de las autoridades locales y portar documentos de identificación, ya que las fuerzas de seguridad pueden realizar más controles y patrullajes.
- Revisar el aviso de viaje del Departamento de Estado de Estados Unidos en el sitio Travel.State.Gov para obtener información sobre seguridad y protección en Ecuador.
- Seguir a la Misión de Estados Unidos en Ecuador en Facebook, X e Instagram (@usembassyec).
- En caso de emergencias, llamar al 911.
