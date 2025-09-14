Esmeraldas: 12 toneladas de droga incautadas están cotizadas en USD 360 millones

El operativo del 13 de septiembre del 2025 en el cantón Esmeraldas dejó 19 detenidos.

La Policía Nacional en un operativo en conjunto con la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) incautó un total de 12 878 paquetes de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización en alta mar durante 5 operativos denominados “Tridente VII, VIII, IX, X y XI”. En el operativo fueron detenidas 16 personas.

La Dirección Nacional Antidrogas de la Policía, a través de la Unidad de Investigación Antidrogas (UIAN), realizó el operativo en el sector El Arenal. Según la investigación, las organizaciones criminales utilizan los corredores marítimos del Pacífico para el transporte de grandes cantidades de droga hacia mercados internacionales en México y Estados Unidos.

Las cinco operaciones conjuntas lograron neutralizar una importante red de tráfico internacional, evitando que alrededor de 120 millones de dosis de clorhidrato de cocaína llegue a los mercados del exterior.

La incautación de esta cantidad de droga se estima que el valor de la sustancia en el mercado nacional asciende a 27,3 millones de dólares. En el mercado americano el valor alcanzaría los 360 millones de dólares.