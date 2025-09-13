Militares de Ecuador hallan cinco cadáveres en Zamora Chinchipe, zona fronteriza con Perú

Militares ecuatorianos hallaron este sábado 13 de septiembre de 2025 cinco cadáveres en la provincia amazónica de Zamora Chinchipe, fronteriza con Perú, cuando acudieron al sitio alertados por pobladores sobre un presunto enfrentamiento entre posibles integrantes de Grupos Armados Organizados (GAO).

La operación militar se ejecutó en el sector de Conguime Alto-Chinapintza, indicó el Ejército en sus redes sociales.

Durante las operaciones de patrullaje y reconocimiento, los efectivos militares localizaron "a cinco personas sin vida", informó sin más detalles.

Apuntó que, de manera inmediata, se procedió a asegurar el área, establecer un perímetro de seguridad y solicitar la presencia de Policía Nacional y autoridades competentes para el cumplimiento de los procedimientos de ley.

Ecuador atraviesa una escalada de violencia sin precedentes, propiciada por el incremento de actividad de bandas criminales organizadas, lo que llevó al presidente del país, Daniel Noboa, a declarar en enero de 2024 el 'conflicto armado interno' contra las estructuras criminales, a las que pasó a llamar "terroristas".

Con 4 619 homicidios entre enero y junio pasados, Ecuador registra el semestre más violento desde que se tienen registros, según datos del Ministerio del Interior.

Este año también inició como uno de los más violentos, al reportar un promedio de un asesinato por hora, una situación que las autoridades han atribuido a la disputa por territorio y poder entre las bandas del crimen organizado.