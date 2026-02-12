Esto se sabe del ataque armado que dejó seis muertos en Santa Ana en Manabí

La masacre ocurrió en una zona rural del cantón Santa Ana, en Manabí.

Un ataque armado se registró la mañana de este jueves 12 de febrero del 2026 en el cantón Santa Ana, en la provincia de Manabí. Seis personas fueron asesinadas al interior de una vivienda en la parroquia Pueblo Nuevo.

Según reportan medios locales, el ataque armado ocurrió cerca de las 06:00, cuando hombres armados ingresaron a una vivienda ubicada en una zona rural y apartada, a unos dos kilómetros del centro poblado.

Moradores del sector indicaron que las víctimas no residían en la vivienda, sino que llegaron para participar de una novena por la muerte de un familiar, que habría sido asesinado en la cárcel de Riobamba.

Los moradores también relataron que las víctimas presentaban impactos similares a los producidos por arma de fuego y se encontraban en distintas áreas del inmueble.

Policía recopila indicios

Personal de la Policía Nacional acudió al lugar para recabar indicios en el múltiple crimen. Además, los cuerpos fueron retirados por funcionarios de Medicina Legal y trasladados hacia la morgue de Portoviejo para las autopsias correspondientes.

La zona fue acordonada por militares que llegaron al sitio para vigilar el inmueble. Hasta el mediodía de este jueves se desconoce la identidad de las víctimas.

Este es el segundo hecho violento que ocurre en Manabí en una semana. El pasado lunes, un ataque armado ocurrió en el muelle del cantón San Vicente.

Producto de dicho ataque armado fallecieron cinco personas y otra resultó herida. El sepelio de los cuerpos se realizó este miércoles, según se pudo conocer a través de redes sociales de amigos y familiares de las víctimas.

El Gobierno activó un plan de recompensas que ofrece hasta 50 000 dólares por información de los responsables.